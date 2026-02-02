日本ハムの伊藤大海投手(28)が2日、沖縄・名護で行われている春季キャンプでのファンサービスについて言及した。今年から、エナジックスタジアム名護のファンサービスエリアが縮小。従来、出待ち可能だった球場からホテルへの坂道が進入禁止となっている。キャンプ初日の1日、練習後球場前で待っていた約200人へファンサービス。ファンは大興奮で、即席のサイン会のようになっていた。その後、自身のインスタグラムのストー