千葉県君津市の住宅に男3人が押し入り、住人の男性にスタンガンを押し当て現金200万円などが入った金庫を奪い逃走しました。【映像】現場の住宅周辺の様子午前3時ごろ、君津市西原の住宅に住む78歳の男性から、「男3人に金庫を持っていかれた」と110番通報がありました。警察によりますと、男らは、男性の手と口を粘着テープのような物で縛り、「殺さねえからな。金はどこにある」と脅し、スタンガンのようなものを顔に押し