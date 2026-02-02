内閣府は2日、来年2027年の祝日を発表した。祝日のうち、「春分の日」と「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されておらず、国立天文台が毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表している。国立天文台は2日、2027年の「春分の日」は3月21日、「秋分の日」は9月23日と公表したため、内閣府は2日、2027年の祝日を発表した。27年のゴールデンウィークは、4月29日の「昭和の日」が木曜日で、翌日30日にお休みを取れ