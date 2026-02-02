Image: Generated with Gemini 2023年2月4日、「GoogleがChatGPT対抗ボットをテスト中、その名も…」という記事を掲載しました。当時は、彗星のごとく現れたChatGPTに世界が度肝を抜かれ、「いずれGoogle検索の時代が終わるのでは？」という空気が充満していた時期。そんな中、Googleが必死に開発をしているというAIに関心を寄せていた人も多かったはず。開発中とされていたボットは「見習い