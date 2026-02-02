現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスがエクセルシオールとアウェーで対戦。２−２で引き分けた。この一戦に板倉が怪我で欠場したなか、無所属の状態から今冬に加入した冨安はベンチ入り。81分から左SBで途中出場し、アーセナル時代の2024年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。オランダメディア『VI』によると試合後、アヤックスのフレッド・グリム監督