北海道せたな町の沖合で行方不明となっている4人乗りの漁船「第二十八八重丸」について、2026年2月2日、新たに船体の一部が見つかったと函館海上保安部が発表しました。見つかったのは“八重丸”と書かれた船体の一部です。午前10時50分ごろ、函館航空基地所属の機動救難士が、鵜泊漁港（太櫓地区）外防波堤突端の消波ブロック付近の海中で発見しました。せたな町では1月29日午前7時半ごろ、乗組員4人を乗せ鵜泊漁港を出港した「第