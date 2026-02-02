ホワイトハウスに到着したトランプ米大統領と妻メラニア氏＝2025年1月20日/Andrew Harnik/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領と妻メラニア氏の支持者らが、先週末に公開されたドキュメンタリー映画「メラニア」を異例のヒット作に押し上げている。この作品は公開後最初の週末におよそ700万ドル（約10億円）の興行収入を上げる見通しで、チケットの売れ行きは米国でおなじみの共和党・民主党の政治的分断を反映している。「