巨人の坂本勇人内野手（３７）、丸佳浩外野手（３６）が２日、宮崎キャンプ２日目で居残り特打を行った。全体練習でサンマリンスタジアム宮崎でフリー打撃を行うと、個別練習の時間にフリー打撃を「おかわり」。快音を連発した。プロ１９年目の丸と２０年目の坂本のベテランコンビは２００球以上のロングティー打撃、守備、走塁などでも全て若手と一緒にフルメニュー消化。阿部監督が「白紙」、「横一線」、「全員にチャン