アナリストが語る。2026年は『推し活カラオケ』が熱い！ライブビューイングも食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る、2026年のトレンド。今年は、ストレス社会を背景に、がんばりすぎず、自分の世界に没頭できるカルチャーが支持を集める流れです。マーケティングアナリスト・原田曜平さんが注目するのが、進化を遂げる〈推し活カラオケ〉。「好き」に浸る時間が、日常の一部として定着しつつあります。推し活