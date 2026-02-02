昨日2月1日、北海道の網走で流氷接岸初日が観測されました。昨年より16日早く、平年より3日早い観測です。2月1日網走で流氷接岸初日を観測昨日2月1日、北海道の網走で流氷接岸初日が観測されました。昨年まで網走地方気象台が観測した統計値との比較では、昨年より16日早く、平年より3日早い観測となりました。流氷接岸初日とは、流氷が、接岸または定着氷(ていちゃくひょう:沿岸に接して定着している氷)と接着して、沿岸水路が