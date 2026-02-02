日本時間３日午前０時に１月の米ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。大方の予想は４８．５となっており、前月の４７．９を上回り、５カ月ぶりに上昇するものの、好不況判断の目安となる５０を超えるには至らないとみられている。１月２３日に１月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表されており、予想を下回っていた。１月の米ＩＳＭ製造業景況指数も同様の結果になるようであれば、米景気の先行きが警戒され、ド