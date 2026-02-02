アジア株大幅安、貴金属暴落が株式市場に波及金下落まだ終わっていないとの声 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 26730.38（-656.73-2.40%） 中国上海総合指数 4063.54（-54.41-1.32%） 台湾加権指数 31596.87（-466.88-1.46%） 韓国総合株価指数 5024.75（-199.61-3.82%） 豪ＡＳＸ２００指数 8775.40（-93.75-1.06%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80833.75（+110.81+0.14%）