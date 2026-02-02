豪ドル円金曜日の安値割り込む、豪ドル売り優勢＝東京為替 金先物の下げもあって豪ドル売りが目立っている。豪ドル円は金曜日の安値を割り込む107円27銭を付けた。朝は108円18銭を付けていた。対ドルでも0.6921と朝の.0.6975から50ポイント以上下げている。 AUDJPY 107.29