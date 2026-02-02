新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州モリ・カザフ自治県の「中電神火モリ自給グリーン電力代替風力発電８０万キロワットプロジェクト」の風力発電機。（２０２５年１２月２８日撮影、ウルムチ＝新華社記者／楊林）【新華社ウルムチ2月2日】中国新疆ウイグル自治区電力取引センターはこのほど、2025年の同自治区のグリーン（環境配慮型）電力消費量が434億3千万キロワット時に達し、前年の3.3倍となり、過去最高を更新したと発表し