衆議院選挙の投開票日を今月8日に控える中、今回の総選挙でイメージキャラクターを務める俳優の藤木直人さんと谷まりあさんが投票を呼びかけるイベントが東京都内で開かれました。藤木直人さん「僕は3人子供がいるので、次の世代にどのような日本を渡してあげられるのかなということで今日だけじゃなく、明日、そしてあさってと考えながら投票することが大切なんだなって改めて感じました」谷まりあさん「自分の生活であったり、そ