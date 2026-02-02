熊本県の阿蘇中岳火口内で1月、3人が乗った遊覧ヘリコプターが大破して見つかった事故で、熊本県警が業務上過失傷害の疑いで、運航会社など関係先を家宅捜索していたことが2日、県警への取材で分かった。入手した資料を基に、運航や機体整備の状況を詳しく確認する。運航していた匠航空（岡山市）の森岡匠代表取締役は取材に、捜索を受けたと認めた上で「運航や整備の規定などに違反はない」と答えた。ヘリは台湾の男女と日