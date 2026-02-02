新潟県は、連日の降雪で積雪量が増加し、今後の降雪により被害が生じるおそれがあるとして2日正午、知事を本部長とする「豪雪災害対策本部」を設置しました。「豪雪災害対策本部」は災害対策基本法第23条に基づくもので、新潟県では2025年に続き2年連続の設置となります。県によると魚沼市で家屋の倒壊などの雪災害の危険性が高い状況にあるとして、「大雪災害対策本部」を県と同時に設置しており、災害救助法の適用を視野に国と調