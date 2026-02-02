サンワテクノスが大幅高し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３５億円から３７億円（前期比５．５％増）へ、純利益を２６億１０００万円から３０億円（同２２．８％増）へ上方修正したことが好感されている。 産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界向けに、足もとでは国内を中心に需要の回復が見られるものの、販売は当初の計画を下回る見込みである