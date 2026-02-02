「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、トクヤマが「売り予想数上昇」で２位となっている。 １月３０日の午前９時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３６４５億円から３５１５億円（前期比２．５％増）へ、営業利益を４１５億円から３９０億円（同３０．１％増）へ、純利益を２９０億円から２７５億円（同１７．６％増）へ下方修正した。 国内外での化学