ツバキ・ナカシマは３日ぶりに急反落し、昨年来安値を更新している。前週末１月３０日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高が前回予想の７１５億円から６９８億円（前期比８．１％減）、営業損益が１０億円の黒字から２２２億円の赤字（前期は８億１４００万円の黒字）、最終損益が８億円の赤字から２８４億円の赤字（同９億１２００万円の黒字）で着地したようだと発表した。営業損益が増益予想から一転