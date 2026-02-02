村田製作所が後場一段安となった。同社は２日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．９％増の１兆３７０２億３２００万円と増収となった一方、最終利益は同２１．８％減の１５７３億４８００万円と大幅減益となった。直近３カ月間の１０～１２月期の最終利益は約６５％減と落ち込み、発表内容を嫌気した売りが膨らんだ。 １０～１２月期はサӦ