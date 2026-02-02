中央発條 [東証Ｓ] が2月2日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.8％減の35.7億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の32.5億円→38億円(前期は51.4億円)に16.9％上方修正し、減益率が36.9％減→26.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12