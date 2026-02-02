20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔が2日、自身のインスタグラムを更新。同日に33歳の誕生日を迎えたことを報告し、近影を投稿した。清原は20年6月12日、感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を行った。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けている。現在は復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念している。投稿では「昨日みんなが祝ってくれた