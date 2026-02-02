タレントの堺正章（79）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。同世代の人気タレントについて語った。「徹子の部屋」はこの日の放送をもって50周年目に突入。番組発足から何度も出演しており、「ザ・スパイダース」時代からの仲だというタレントの堺と井上順が登場した。出会った当時を振り返り、井上を「生意気」だったと冗談交じりにイジった堺。7人目のメンバーとして最後の加入となった井上に