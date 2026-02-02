政治ジャーナリストの田崎史郎氏が2日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。高市早苗首相（64、自民党総裁）が1日午前、NHKの討論番組への出演を急きょ取りやめたことに言及した。高市氏は、自身のX（旧ツイッター）で「遊説会場で熱烈に支援してくれる方々と握手した際に、手を強く引っ張られて痛めた。関節リウマチの持病があり、手が腫れてしまった」と投稿。午後からの岐阜や愛知での応援演説は予定通り実施した