JKAは2日、「出張オートレース！〜パブリックビューイング＆ファンミーティング〜in大阪」を2月23日、大阪市内でオッズ・パーク社とのコラボにて開催すると発表した。当日はSG「第39回全日本選抜オートレース」の優勝戦が行われる。この一戦のパブリックビューイングを実施し、同時に飲酒・飲食を楽しみながらファンミーティングも行うというもの。昨年11月の東京・上野に続く2度目の開催。多くの参加者から楽しめたとの声が