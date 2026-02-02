俳優の本郷奏多が2日、東京・銀座のGINZA SIX「観世能楽堂」で行われたコーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王3』（6日発売、PlayStation5／Steam）の完成発表会に参加した。【動画】本郷奏多、『仁王3』をガチモードでプレイ！“勝ち確”も大技外し「慢心がよくない」主人公の弟である徳川国松を本郷が担当する。キャラクターのイメージに合わせた華やかな和装で登場。本郷は「国松を