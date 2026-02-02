楽天のドラフト1位・藤原聡大投手(22=花園大)が2日、沖縄・金武町での春季キャンプでブルペン入り。捕手の堀内を座らせて25球を投じた。キャンプ2日目ながら150キロを超える直球を受けた堀内は「強烈」「エグいんちゃう」と声を上げる場面もあり、「真っすぐは速くて強いし、凄くホップしていた。スライダーも曲がりが鋭い」と絶賛した。