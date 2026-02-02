女優の細川直美が1日に自身のアメブロを更新。2月のスタートに合わせて恒例の「一日参り」へ出向いたことをつづった。【映像】細川直美、「姉妹に見える」長女との親子ショットこの日、細川は「今日は2月1日 今年も行ける日には『一日参り』を続けたいと思っています」と切り出し、「今朝も、氏神様にお詣りに行って来ました」と報告。「梅の花が開花していて そこには、おみくじが結ばれていましたよ 可愛らしいですね」と写