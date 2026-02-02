三重県熊野市の世界遺産・花窟神社で営まれた「お綱かけ神事」＝2日午前三重県熊野市の世界遺産・花窟神社で2日、春の例大祭があり、ご神体の巨岩とご神木の間にかかる約170メートルの大綱を張り替える「お綱かけ神事」が営まれた。大綱を引くと神の恵みが授かるとされ、大勢の参拝客が参加した。氏子7人が新しい大綱を持って高さ約45メートルの巨岩の上に登り、頂上付近の木に大綱の一方を結び付け、もう一方を参拝客らが待つ