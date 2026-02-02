ソフトバンクの春季キャンプは第1クールの2日目を迎えた。A組のブルペンでは、WBC台湾代表でソフトバンクの新外国人右腕・徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）がベールを脱いだ。谷川原相手にスライダー、カーブ、チェンジアップの変化球も駆使して45球を投げ込んだ。「真っすぐは今のところ凄く順調にいってまして、変化球はきょう初めてブルペンで投げたので、今後は実戦で変化球を調整をしていきたい」と語った。見守