女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」内の『1分間チャレンジ』で、驚異の集中力を見せた。【映像】橋本環奈の“1分チャレンジ”（ノーカット）8番ホールでは行われたのは、制限時間1分以内にアプローチショットでグリーンに乗せる「ワンオン1分チャレンジ」。誰の打球が一番ピン近くに寄せられるかというプレッシャーの中、橋本は次々とボールを打ち込んでいく。体力的にも精神的にもきつい企画