メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが共演する映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、“新予告編の予告”が先行して解禁された。【動画】来たる最新予告編解禁はまもなく！『プラダを着た悪魔２』“新予告の予告”時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」で働くこととなったアンドレアが、厳しく完璧主義なカリス