韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、2026年2月1日にサッカーU-20の特集記事を組み、日韓の格差がより広がったと報じた。「1対7は徐々に広がりつつある格差の証左」 国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）は１月30日、25年のU-20アジアベストイレブンを発表した。日本からは、GK鈴木彩艶、DF市原吏音、DF小杉啓太、MF齋藤俊輔、MF佐藤龍之介、FW後藤啓介、FW塩貝健人の7人が選出された。 一方、韓国から選出されたのは、FWヤン・ミン