女子プロゴルファーの葭葉ルミ（３２）が警視庁大塚警察署の一日警察署長を務め、２日までに更新した自身の公式インスタグラムでも「飲んだら乗るな！飲酒運転は犯罪です。ハンドルを持つ機会がクラブの次に多いので、安全運転を心がけて楽しいゴルフライフを過ごしたいと思います」とアップした。葭葉署長の「交通安全教室」が行われたのは１月３０日で、会場となった大塚署６階の講堂はファンらも駆けつけて超満員。委嘱式の