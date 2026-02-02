Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。＊＊＊Ｊリーグの野々村芳和チェアマンと川淵三郎・Ｊリーグ初代チェアマンの対談が行われた。川淵氏は１９９３年のＪリーグ発足前を回想。「当時５１歳。サッカーのプロ化、これに人生を懸けようと思った。日本にプロを作ろうと決心した」と当時を振り返った。プロ化に向けて動き出したころの