日本が東京から1800キロ余り離れた海底で、レアアース（希土類）を含む泥の試験掘削に成功したと2日、日本メディアが報じた。読売新聞や日本経済新聞などはこの日、海洋研究開発機構（JAMSTEC）の探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の水深約5700メートルの深海に巨大なパイプを繋ぎ、レアアースを含む泥を引き上げたとして、このように伝えた。これに先立ち、松本洋平文部科学相は1日、「水深6000メートルから揚泥することに成功した