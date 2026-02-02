韓国取引所がKOSPI（韓国総合株価指数）の売りサイドカー（プログラム売り注文の一時効力停止）を発動した。トランプ米大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補にケビン・ウォーシュFRB理事を指名し、リスク資産に対する投資心理が冷え込んだ余波だ。取引所は2日午後12時31分、KOSPI市場にサイドカーを発動したと公示した。KOSPI200先物が5％以上も下落した状態が1分間持続し、こうした措置が取られた。発動時点でKOSPI200