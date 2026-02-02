ニックス戦でディフェンスするレーカーズの八村塁（左）＝1日、ニューヨーク（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは1日に第15週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは29勝19敗で6位に後退した。昨季王者のサンダーが39勝11敗で首位を走る。東カンファレンスはピストンズが36勝12敗で1位を維持した。河村勇輝がツーウエー契約を結ぶブルズは24勝26敗の9位。