2月8日投開票の第51回衆院選の開票速報に伴い、NHK、民放各局が特別編成を組み、選挙特番を放送する。これにより、日曜日に放送中の連続ドラマ4作品が相次いで8日の放送休止を発表しており、視聴者からは緊急編成であることを理解しならも、「続きが気になるのに」などと惜しむ声が上がっている。俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の来週8日は休止となり、第6話は15日に放送される。