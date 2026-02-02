「日本ハム２軍紅白戦、白組１−２紅組」（２日、かいぎんスタジアム国頭）新庄剛志監督が試合後、元中日投手の山本昌氏と、同内野手の山崎武司氏を臨時コーチとして招くと明らかにした。新庄監督は、山本氏について「３０代も４０代も５０代も全部一緒の山本昌さんなんですよ、よくこれだけ変わらずあの投球ができるな、と」と説明。「３０歳を越えた宮西君、加藤君、山崎福也君、堀君とか左ピッチャー。５０歳までやれたと