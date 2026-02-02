ミサワホームが南極で培った技術が使われている北海道ジェイ・アール都市開とミサワホームは、JR函館駅隣接のトレーラーハウス型無人ホテル「JRモバイルイン函館」が2026年1月31日にグランドオープンすると発表しました。【画像】す、すげえ!! 快適そう！ これが、モバイルイン函館室内ですこの施設は、JR北海道グループが進める鉄道沿線価値向上のためのまちづくりの取り組みから生まれた「JRモバイルイン」の4号店になります