スターフライヤーは、就航20周年を記念したイベントを、3月15日と16日に開催する。3月15日午前10時から午後3時まで、北九州空港の格納庫でイベントを開催する。クイズ大会や音楽演奏などのステージイベントのほか、ワークショップ、パネル展示、スタンプラリー、オリジナルラベルのクラフトビール販売などのマルシェ、キッチンカーの出店を予定している。就航日の3月16日には、北九州〜東京/羽田線で記念セレモニーを実施する。ス