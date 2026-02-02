眼鏡市場を展開するメガネトップは、カメラを搭載したスマートグラス「Linse（リンゼ）」と、オーディオグラス「Linse Lite（リンゼライト）」を2月6日に発売する。価格は「Linse」が5万5000円、「Linse Lite」が1万9800円。全国の眼鏡市場130店舗で取り扱われる。 Linse Linse Lite 同社は、ガジェットとしての新しさだけでなく、「毎日かける眼鏡として成立するか」を基準に開発した、眼鏡市場ならで