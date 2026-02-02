ラジオパーソナリティー、ミュージシャン、コメンテーターなどとして活躍したモーリー・ロバートソンさんが1月29日、亡くなった。63歳だった。2月1日、公式Xで発表された。モーリーさんが出演したカンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）は2日の放送で、追悼した。【画像】モーリー・ロバートソンさん死去事実婚のパートナー・池田有希子が長文メッセージ＆笑顔の2ショット（全文）ハイヒール・リンゴは「真