都営住宅は、東京都が低所得者や住宅困窮者のために、家賃を抑えて賃貸する公営住宅です。そのため、入居するためには一定の条件を満たす必要があります。掲題のように、残価設定型クレジット（残クレ）で購入したからといって、500万円を超えるような高級車を所有していても、公営住宅には住めるのでしょうか。 本記事では、都営住宅の入居条件と所得・保有資産の関係を解説します。 都営住宅の入居条件には「所得基