ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○真木よう子が育児ライフを語る番組ゲストには、俳優・真木よう子が登場。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。番組冒頭、真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し、スタジオを驚かせる。長女への妊娠報告