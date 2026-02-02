i-dleが、カムバック1週目の活動を成功裏に終えた。i-dleは、1月27日にデジタルシングル『Mono（Feat. skaiwater）』をリリースし、約8か月ぶりとなる完全体での新曲活動をスタートした。【写真】限界ギリギリ？ソヨン、脇腹丸見えドレス姿1月29日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』、SBS『人気歌謡』など主要音楽番組に出演し、カムバックステージを披露した。国籍や性別