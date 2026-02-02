北朝鮮メディアが近年、「平均主義」の弊害を繰り返し取り上げている。社会主義経済の原則を掲げながらも、現場では「働いた分だけ報われる仕組み」を強調する内容が目立ち、大々的な経済改革が見えない中で、その真意が注目されている。朝鮮労働党機関紙・労働新聞は1月28日、「平均主義をどのように克服したか」と題する記事で、咸鏡北道の鉱山を例に挙げた。記事によれば、同鉱山では従来、作業環境の違いを考慮せず一律に労働