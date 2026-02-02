元日に一般女性との結婚を発表した俳優の本郷奏多が２日、都内で行われた戦国アクションＲＰＧゲーム「仁王３」（６日発売）完成発表会に出席した。本郷は左手薬指に指輪ははめていなかった。報道陣から「結婚おめでとうございます」と祝福の声が飛ぶと、「ありがとうございます」と照れ笑い。結婚はもちろん、大好きなゲームに携わる仕事ができ、終始幸せオーラを放った。個性派俳優として脚光を浴びる一方、ゲーム実況など